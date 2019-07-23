立委黃國昌昨踢爆昌昨踢爆，陪同蔡英文出訪的總統府侍衛室隨扈，想趁禮遇通關挾帶9200條菸入境，而意外扯出第一層深喉嚨是時力主席邱顯智的太太。媒體詢問，會不會因為這次爆料案跟民進黨撕破臉？邱顯智說，當時接到陳情案時，根本不知道實際內容，有些陳情確有其事，有些是民眾反映過度；黃國昌調查後有跟他講到輪廓，他也是嚇了一跳，直言這是國安局的害群之馬。

邱顯智說，他人在美國時，有檢舉者在台灣時間7月11日到他新竹的事務所陳情，由於當時的班機號碼並沒有顯示華航一般CI開頭的班機號碼，加上一下子訂了9200條菸，他太太在事務所做法務專員，看完資料後也覺得這是弊案，所以就轉給黃國昌。

媒體追問是否能透露當事人？是華航的員工嗎？邱顯智說，陳情當事人不能透露，他太太原本也不認識這位陳情人，而且並不知道那是總統專機，是經由黃國昌調查才了解。

外界傳出原本政府有掌握情資，但最後被時力收割的說法，邱顯智則表示，他的了解就是他太太收到陳情後，黃國昌才去新北市調查站檢舉，檢調才開始偵查。

媒體詢問，是否會擔憂時力捲入華航的總經理高層紛爭？邱顯智則笑說，他之前就被華航提告，明天就要去出庭，坦言「還好」、「真巧，是高層去幫他訂這些東西」。

國安特勤狂刷645萬走私菸 蔡被蒙鼓裡震怒

(中時 )