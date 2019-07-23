黨產會將於8月13日開聽證 討論中華救助總會是否為國民黨附隨組織 15:312019/07/23 中時 季節 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 黨產會於今（23）日上午召開第70次委員會議，會中決議於8月13日（二）就社團法人中華救助總會（原名「中國大陸災胞救濟總會」）是否為社團法人中國國民黨之附隨組織，舉行聽證程序。 (中時 ) #中國 #國民黨 #社團 #救助 #黨產 也許您會感興趣 推薦閱讀 社論－超越藍綠 韓國瑜莫忘初心 04:102019/07/20 時論廣場 韓2020上天下地 港媒稱關鍵在這天後 08:332019/07/20 政治 新黨激將法 促國新共打2020 04:102019/07/21 政治要聞 吳敦義帶領上千黃氏宗親 高呼：韓國瑜凍蒜 15:402019/07/21 政治 國民黨埔里鎮黨部搬新家 力拚2020大選 20:162019/07/21 政治 展現國民黨團結 韓吳應共提不分區 04:102019/07/22 政治要聞 國民黨輔選韓 15縣市長任競總主委 04:102019/07/22 政治要聞 朱立倫：郭若脫黨參選 國民黨就打包了 04:102019/07/22 政治要聞 政黨的同質化危機 04:102019/07/22 時論廣場 修法毀憲亂政 頭號通緝犯更該硬起來 04:102019/07/23 政治要聞 政治熱門新聞 吳宗憲自己沒抽 團購菸名單曝光 - 政治 黃國昌揭國安局走私菸 深喉嚨是她 - 政治 國安局走私菸怪國民黨 網：黃國昌來不及了啦！ - 政治 藍綠對決利蔡？韓綜合民調61％大勝 - 政治 獨家》華航高層綠油油 護航免稅菸闖關？ - 政治 - 中時 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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