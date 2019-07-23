為增加疏運能量，台灣高鐵公司今宣布自本月28日起，每周日早上增開一班由台中站出發的北上列車，上午6點52分自台中站發車，上午8點10分抵達南港站，增開車次將於本周五（26日）凌晨0點起開放購票。此外，高鐵將自8月起增加周一至周五2列車的自由座車廂節數，通勤旅客可多加把握。

高鐵表示，加開台中北上1508列車後，每周共提供1016班次列車旅運服務。為提升通勤時段自由座服務品質，高鐵也自8月1日起，調整周一至周五的1510與802車次的自由座車廂配置，1510次自由座車廂從原有的5節增為7節，為第1至3車與第9至12車；802次則由原本的4節增為5節，為第8至12車。

高鐵表示，若搭乘1510、802次列車的旅客，搭車時可留意車站廣播，與列車車門旁及車廂內的LED顯示幕，再依序上車。高鐵也表示，將定期檢視市場需求、運轉調度及維修作業需要，必要時進行班次之檢討或調整自由座車廂數，以提升服務品質及效率。

(中時 )