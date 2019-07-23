國民黨全代會將於28日登場，初選落敗的前鴻海董事長郭台銘至今僅透過聲明恭喜高雄市長韓國瑜勝出，未正式露面接受媒體訪問，郭台銘辦公室今（23）天表示，目前並無計畫出席全代會。外界解讀，此舉為黨內團結增添變數。

國民黨中常會上週三上通過韓國瑜為國民黨第15屆總統候選人，將在7月28日全代會上正式提名，屆時也將修訂黨章，刪除總統兼任黨主席條文。換言之，若韓國瑜明年勝選，當選並就任總統後，無法再兼任黨主席。

自初選落敗的前鴻海董事長郭台銘至今未有任何公開行程，他僅在韓國瑜勝出當下發聲明恭喜韓國瑜贏得初選，並未著墨脫黨或獨立參選總統，郭台銘幕僚劉宥彤隔天上廣播節目強調，脫黨只是選前的假議題。

全代會即將到來，屆時初選時期五位參選人能否同台，也成為黨內團結的象徵指標。郭台銘辦公室下午再次發聲明指出，已收到國民黨28日全代會的邀請函；郭台銘尚未回國，屆時也並不在台灣，目前為止，郭台銘並無計畫出席。

(中時 )