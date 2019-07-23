2019仲夏繽紛樂活動即日起到9月30日在淡水漁人碼頭舉行，設置滑水道、摩天輪等水陸遊樂設施，讓民眾免費暢玩。（譚宇哲攝）

2019仲夏繽紛樂活動即日起到9月30日在淡水漁人碼頭舉行，設置滑水道、摩天輪等水陸遊樂設施，讓民眾免費暢玩。（譚宇哲攝）

2019仲夏繽紛樂活動即日起到9月30日在淡水漁人碼頭舉行，設置滑水道、摩天輪等水陸遊樂設施，讓民眾免費暢玩。（譚宇哲攝）

新北市府與淡水區漁會即日起至9月30日在漁人碼頭舉辦「2019仲夏繽紛樂活動」，以水陸遊樂團形式提供免費遊樂設施，包括3層樓高的滑水道、摩天輪、旋轉木馬等，淡水漁會表示，下個月還有情人節煙火活動，歡迎民眾把握時間，到漁人碼頭開心放暑假。

漁人碼頭向來是國內外民眾旅遊勝地，由於近期周邊木棧道正在進行整修，就怕壞了遊客興致，淡水漁會向新北市漁業處爭取在漁人碼頭的福容飯店前方設置免費水陸遊樂設施，帶動暑期觀光人潮。

水陸遊樂設施包括3層樓高的滑水道、手搖船、摩天輪。旋轉木馬、熱氣球、遊園小火車。金鋼戰士等，即日起至9月30日止每天上午11點到下午6點開放民眾免費使用。

淡水區漁會吳永寬總幹事表示，活動設置多樣且先進的休閒體驗遊樂設施，提供民眾免費遊玩，相信可以吸引人潮來淡水漁人碼頭，暑假期間的周末漁人碼頭還有漁人舞台音樂演出，七夕情人節還有璀璨煙火秀，也希望民眾在觀光遊憩的同時，也能在港區消費，帶動碼頭港灣商店經濟。

(中時 )