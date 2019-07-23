南韓空軍戰機今天上午向侵犯東部海域領空的俄軍A-50預警機前方1公里處射擊360多發機槍彈以示警告。由於該空域位於韓日爭議領土空域，日本當天向南韓及俄羅斯發出外交抗議。

共同社23日報導，關於韓國在竹島（韓國稱獨島）周邊對俄羅斯軍機進行警告射擊一事，日本政府23日已通過外交渠道分別向韓俄兩國政府提出抗議，稱「不能容許在日本領土做出此類行爲」。

南韓聯合參謀本部（聯參）23日表示，當天上午共有5架軍機闖入南韓防空識別區，分別是中國軍方的2架轟-6轟炸機、俄軍的2架TU-95轟炸機和1架A-50預警機。

據報導，南韓空軍戰機對中國轟炸機進行了20多次示警廣播，對俄軍機進行10多次示警廣播，但中俄軍機未予應答。俄軍機第一次侵犯獨島空域時，韓軍發射10多枚熱誘餌彈和80多發機槍子彈，第二次犯境時，發射10枚熱誘餌彈和280多發機槍彈示警。

報導指出，外國軍機侵犯南韓領空，韓軍向犯境軍機近處射擊示警均屬首次，中俄軍機同時飛入南韓防空識別區也是第一次。

(旺報 )