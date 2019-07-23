周日反送中遊行出現示威者圍堵、衝擊中聯辦，並向中聯辦牌匾扔雞蛋、塗鴨事件，碰觸一國兩制底線。新黨總統參選人楊世光在直播節目中表示，在全世界將焦點放在香港的示威抗議行動時，大陸國務院「很巧合」地公布了金融開放「新11條」，擴大外資深度參與大陸銀行、證券、保險業，瞬間弱化香港成為中國大陸對外窗口的角色與價值。楊世光同時表示，台灣人也不要幸災樂禍，因為一國兩制如果失敗，意味著台灣的未來少了一個選項。台灣人可以不要一國兩制，但說「不」之前要先思考：我們要什麼？要如何取得？要付什麼代價？

香港特首林鄭月娥周一在記者會中指責部分激進示威者惡意包圍攻擊中聯辦大樓，公然挑戰國家主權，觸碰「一國兩制」底線，政府將依法追究。楊世光表示，示威者衝擊中聯辦的意圖到底是什麼？「一國兩制，50年不變」是港英政府將香港移交中國大陸時，要求北京政府對全世界所做的承諾。英國統治香港時，香港沒有爭取獨立，沒有爭取特首與立法會雙普選；北京政府信守國際承諾，延襲港英原則讓香港維持現狀，何錯之有？

楊世光表示，反送中運動會愈演愈烈，從反法案演成反港府，甚至反中央政府，原因之一是建制派因開始追隨社會風向而意見分歧，內部分裂。他舉極端案例說明，就像台灣目前角逐2020年總統職位的參選人爭相上直播主館長的節目，在節目中自取其辱一樣。他表示，台港兩地的政黨與政治人物尋求網路聲量，彷彿跟隨一群烏合之眾。領袖是要開創價值、帶領方向，而不是跟隨烏合之眾，任憑價值與方向消散於群眾不一而終的意見。

香港示威者如果反對港府、反對一國兩制，請問你們想要什麼制度？楊世光問。從邏輯上來思考，如果香港今日的高物價、高房價是一國兩制造成的，香港獨立，物價與房價會飆得更超出港人所能負擔。為了達成房、物價下跌的目標，眼前的「送中條例」通過，才有令匯入香港炒樓、炒股的資金外逃的效果。

進一步從經濟角度看香港問題，香港的高物價與房價根源之一是香港經濟在過去數十年被李嘉誠等幾大家族所控制主導，資本投機於炒樓炒股，可惜了香港各大學在國際上排名領先，卻缺乏創新與培育實業發展的土壤，競爭力不斷地被削弱。楊世光認為，一國兩制並非香港年輕人受經濟壓迫的來源。如果他們做此假設，更應該支持一國兩制甚或一國一制，因為在一國兩制期間一些在大陸因 貪贓枉法而遁入香港藏匿的髒人與髒錢將無所隱藏，香港資金外逃，房價與物價才有可能下滑。

楊世光表示，香港應該擔憂的是競爭力與成為中國大陸對外窗口的優勢正在消失的問題。當全球聚焦點於香港的示威與衝突時，大陸國務院在同時間公布了大陸金融開放新11條，加速外資全面與深度參與大陸銀行、證券、保險產業等。不管是「純屬巧合」還是「有心刻意」，中國大陸對外開放的力度愈大，香港被邊緣化的危機愈深。他說，70年前，失去香港對大陸而言是不可彌補；40年前可能是非常痛苦；如今，或許是忍一忍就過去了的傷害。

反觀台灣，也不要幸災樂禍。楊世光指出，從經濟層面來看，台灣面臨到與香港相同的問題，就是經濟空轉、內耗，連續錯失發展機遇。在政治體制上，有選擇比沒選擇好，選項愈多愈好。如果一國兩制不可行，台灣就少了一個選項。戰略要抱持主動性原則，戰術則可以保守。台彎人不要一國兩制，那我們要什麼？話鋒一轉，他提到蔡英文在2016年就職時沒有完成的九二共識答題。楊世光表示，追求一個中國的共同目標是進行式，這個必答題並非北京當局由上而下來的要求，而是他們想擬出內外發展的優先順序。蔡英文不答題，是強迫北京政府把台灣議題的順位往前調整。台灣人要勇敢選擇，而不要等著被選擇。我們要勇敢選擇我們想要的生活，不要成為日本人的玩偶，也不要替美國人為虎作倀，或娼。

(中時 )