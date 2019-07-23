被美中貿易戰影響的華為，為了更有戰鬥力，據媒體報導創始人任正非簽發最新總裁辦電子郵件，宣布對2019屆入職華為的博士級新鮮人，提出最高年薪達人民幣200萬(約900萬台幣)去招聘，要用頂級的挑戰和薪酬去吸引頂尖人才。

據華為總裁辦簽發的電子郵件，華為對8名2019屆頂尖學生實行年薪制，這8名員工均為博士學歷，最高兩名員工的年薪為182萬-201萬元人民幣；兩名員工的年薪為140.5萬-156.5萬民幣元；最後還有四名員工的年薪為89.6萬-100.8萬民幣元。

在這份發給全體員工的郵件中，華為公司表示，要打贏未來的技術與商業戰爭，技術創新與商業創新雙創驅動是核心動力，創新就必須要有世界頂尖的人才，有頂尖人才充分發揮才智的組織土壤。強調華為要用頂級的挑戰和薪酬去吸引頂尖人才，今年將從全世界招進20-30名天才少年，今後逐漸增加，調整隊伍作戰能力結構。

任正非更說今年我們將從全世界招進20-30名天才少年，明年我們還想從世界範圍招進200-300名。這些天才少年就像泥鰍一樣，能鑽活我們的組織，激活我們的隊伍。未來3-5年，相信公司會煥然一新，全部換槍換炮，一定要打贏這場戰爭。

(中時電子報)