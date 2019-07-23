台南1歲半薛姓女童於今年初遭未成年母親與母親的薛姓表姊、何姓表姊夫及李姓友人凌虐致死案，台南地院23日辯論終結，4嫌仍否認殺人，僅承認傷害及凌虐犯行，還當庭向女童生父、奶奶道歉，並說將在看守所抄經書給女童。女童生父痛批，人都被打死了，道歉也沒用，要求還女兒公道。合議庭預定8月15日上午11點宣判。

虐童案召開辯論庭，薛姓表姊聲請精神鑑定，經嘉南療養院鑑定結果認為她有思覺失調人格障礙，具奇特信念魔奇式的思考，但對辨識違法行為能力沒有顯著降低。

檢方認為，薛姓表姊等3嫌沒有自為人類的同理心，對於犯行無悔過之意，有與世長期隔絕的必要，建請法院判處無期徒刑，並宣告褫奪公權終身，讓他們終生在獄中對死者懺悟，以慰死者在天之靈。

薛姓表姊當庭向女童生父及奶奶道歉，還說將在看守所內抄寫經書，想要給死去的女童，希望將經書拿給女童父親，但被當庭拒絕。女童父親還強調，「人都被他們打死了，道歉也沒有用」。

何姓表姊夫也表示，願意接受法律的制裁，還給女童公道，但也希望法官念在他是初犯，加上父母年事已高，希望能夠從輕量刑，讓他盡早回到社會，努力賺錢賠償被害人。李姓友人則自認做了天理不容的事，「做了最壞的示範」，有生之年會努力取得被害人及家屬的諒解，並向社會大眾致歉。

(中時 )