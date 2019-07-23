林姓男子和弟弟一家，因家族怨懟以致互不來往，他去年架設「線上族譜」網站，刊登文章痛罵弟媳「惡子婊媳為錢假孝順」、「禽獸夫妻、不正常性關係」等語，弟媳不甘無端挨罵一狀告上法院求償名譽，台北地方法院認為林的言行，已侵害原告名譽，判他要賠弟媳精神慰撫金8萬元，並在臉書刊登道歉啟事。本案可上訴。

提告的弟媳主張，她和先生因為家族怨懟，早已和先生哥哥互不往來，但林去年5月卻架設線上祖譜，刊登「不孝子、不孝媳」文章，杜撰不實的「惡子婊媳為錢假孝順，拿到錢立馬走人」、「為雇外勞假孝順，目的達到趕母走」、「婊媳為錢偷保單」，以婊子、禽獸夫妻、不正常性關係、偷竊流氓等語辱罵她。

弟媳指出，她發現不實文章內容後報警，但林仍未刪除文章，直到今年提告上法院，才全部刪除，林的言行已經侵害她的名譽和人格權，要求給精神慰撫金30萬元，並在個人臉書刊登道歉啟事。

林男則抗辯，他是依亡母生前所說，將弟弟、弟媳夫妻不孝言行寫入族譜告戒子孫，且在檢察官製作筆錄前，他已經多加帳號密碼，曾看過文章的直系親屬僅5人，網站已經被刪除，對於弟媳的名譽沒有影響。

法官審理認為，林已經刑事判決確定，認定他確實侵害弟媳的名譽，審酌已刪除網站和文章，，判林應賠償8萬元，並在個人臉書刊登道歉啟事。

(中時 )