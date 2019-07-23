台中市議員李中與黃馨慧23日舉行記者會，痛批總統侍衛官走私香菸是整個國安單位與華航公司集團性犯罪行為，不僅突顯總統蔡英文管理無能，交通部長林佳龍亦應知所進退負起政治責任。林佳龍則發表3點嚴正聲明，強調已要求華航徹底展開行政調查、絕不護短，究責無上限。

李中指出，此次國安局官員利用總統禮遇走私9800條香菸，1位少校如何一次拿出600多萬元，這絕對不是1、2個人就能完成，顯然是整個國安單位與華航公司集團性犯罪行為；除國安責任外，亦應追究交通部及華航公司的政治與行政責任。

李中說，總統出國訪問，交通部應負起專機任務的督導責任，主持專機會議的就是林佳龍四月剛任命的董事長兼總經理謝世謙；主導專機任務的是曾任邱義仁機要的華航資深副總經理羅雅美；負責免稅品則是空品部副總邱彰信，他是民進黨立委邱議瑩的弟弟，很清楚知道要採購的物品清單卻知情不報。

李中痛批事件爆發後，民眾都知道這牽涉到國安、走私、逃漏稅的行為；林佳龍竟然想用輕飄飄的配合調查說法來推卸他應該負起的政治責任，全國民眾無法接受這樣推諉的態度。

「蔡英文外交出訪撒錢，國安局官員拚走私牟利。」黃馨慧表示，發生桃園機場史上最大宗走私案件，蔡總統只輕描淡寫認為「國安團隊在人員管理上有待改進」，但前國安局長彭勝竹是蔡英文2016年上任首任國安局長，總統出訪專機變最大走私管道，最該檢討恐怕就是蔡總統的用人管理能力。

交通部長林佳龍發表聲明指出，他昨天已要求華航徹底展開行政調查，也積極配合檢調單位偵辦，釐清疏失和責任。關於這種違法行為，要求華航釐清歷年的狀況，並對外說明。對於此案、絕不護短，對於華航的疏失跟責任，「究責無上限」。

(中時 )