蔡英文總統出訪回台卻爆發國安人員夾帶9800條私菸的醜聞，不過總統府及民進黨立委昨第一時間卻稱「未經過專機運送」、「與總統出訪行程無關」，事後被查出600條私菸確實是由專機運送，等同被打臉。國民黨今批評，府發言人放假消息，闢謠專區釋放謠言，照蔡英文政府打擊假新聞的邏輯，是不是通通都要關三天？

國民黨質疑，如此大量的菸品，要如何訂購？是誰來訂購？錢是誰出的？用途是什麼？是否已經行之有年甚至夾帶其他物品？是否有幕後「藏鏡人」，整個國安體系是否成為共犯結構？人民有知的權利，政府必須給人民一個交代。

國民黨副主席郝龍斌認為，蔡英文總統身為三軍統帥，應該負起軍紀敗壞的首要責任向國人道歉。蔡英文總統應該嚴懲包含國安單位、華航等所有相關人員，僅由國安局局長與總統府侍衛長二人扛責下台是「不負責任的政治切割」。

郝龍斌也要求，整起事件在調查告一段落後，應由府方主動公佈調查結果，將此事牽涉層級、包庇少校吳宗憲相關人員等事一次向國人報告，以正軍紀。

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國安特勤狂刷645萬走私菸 蔡被蒙鼓裡震怒

(中時 )