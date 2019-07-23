免費烤蚵攤位設置在王功市區，長長的攤位總計25攤，從早烤到晚原定8梯次每梯次限時40分鐘，臨時增加第9梯次，兩天總計45組遊客，在街區享受王功珍珠蚵鮮甜的滋味，吃不過癮現場加購的大有人在，讓周邊商家樂得多賺一筆。（謝瓊雲攝）

今年首創的免費烤蚵攤位小兵立大功，為王功市區從早到晚都創造人潮，彰化縣長王惠美（中）也到場向遊客們打招呼。（謝瓊雲攝）

今年首創的免費烤蚵攤位小兵立大功，為王功市區從早到晚都創造人潮。（謝瓊雲攝）

另一個小兵立大功的則是親子童玩戲水專區，清涼消暑氣，成功讓遊客人潮從傍晚提前延伸到白天。（謝瓊雲翻攝）

邁入第15年的王功漁火節，首創白天玩到夜晚的免費烤蚵攤位、親子戲水區都小兵立大功，連王功市區也湧入上萬人潮，短短兩天遊客數再創新高、突破33萬人次，帶動周邊店家創造4千萬商機效益。彰化縣農業處明年考慮將烤蚵攤位組數延伸一倍，讓更多民眾大啖珍珠蚵、現烤現吃個過癮！

王功漁火節是每年台灣夏夜最受矚目的活動之一，尤其是兩天的海洋音樂會，伴隨眾所期待、備受矚目的煙火秀，吸引大批外地人潮湧入，光是IG以王功漁港、王功漁火節為標籤打卡的照片就破數十萬張，眾多網友、攝影愛好者爭相在社群軟體分享煙火秀美照和影片，還有王功小漁村的美食、美景和絕美夕照

煙火秀多年來皆由彰化區漁會全額資助經費並統籌規畫，前縣長魏明谷上任第一年宣布取消，慘遭罵翻，第二年起採光雕秀與煙火並行，今年首度取消光雕秀，兩天璀璨煙火延長至十分鐘；加上大咖歌手輪番獻唱，去年請來玖壹壹樂團、今年則有畢書盡、謝和弦、艾怡良和陳芳語，晚會嗨翻天，超有看頭。

今年活動擴大管制範圍，芳苑分局總動員投入交管疏導人潮，白天12輛巴士、夜晚24輛巴士投入接駁，並首創彰化火車站到王功福海宮的直達專車；有別於往年採定點雙向接駁，今年接駁路線往外圍擴充成單向環線繞行，從市區到河堤主舞台區距離長達2.5公里，不少遊客不耐久候選擇徒步，紛紛上網自嘲「這如果不夠腳勤，真的走到腿軟！」

除了值勤員警辛苦，從白天開放到晚間9點的童玩戲水專區，清涼消暑氣，不少親子家庭玩到天黑，在潮間帶玩沙看落日，再轉移陣地到戲水區，農業處人員撤場忙到凌晨、承包廠商為了維持水質更徹夜駐守現場重新注水。

農業處代理處長郭至善表示，王功漁火節每年總花費約800萬元，今年戲水池、烤蚵攤位都大受好評，原定兩天8 梯次共400組烤蚵還追加到450組，明年一定會延續辦理，而民眾反映的接駁車班次不構密集，明年也會再增加調派客運車輛支援。

其中，現烤帶殼鮮甜珍珠蚵最令遊客吮指回味，幾乎每組報名遊客都意猶未盡現場再向市區店家追加購買；郭至善強調，明年將依現場適合設置情況及當地商家配合意願，考慮增多烤蚵組數及歐式帳組數，希望能延伸一倍的長度與數量。

(中時 )