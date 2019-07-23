交通部觀光局啟動台灣自行車節系列「Light up Taiwan極點慢旅」四場活動，以台灣周邊海洋與北中南東4個極點特色的「燈塔」為主題，搭配自行車運動，更提供地方小鎮的觀光資訊，鼓勵旅客進行深度體驗旅遊，首場活動極東點-三貂角燈塔騎遊將於本周六（27日）登場，活動也將發行「台灣燈塔極點慢旅活動護照」手冊。

觀光局表示，本次活動是以台灣周邊美麗的海洋與北中南東4個極點特色的「燈塔」為主題，搭配自行車活動。今年極點慢旅活動除了以4極點燈塔各具特色的自行車旅遊路線，引領民眾尋訪燈塔美麗的身影及壯闊的藍海濤聲外，更提供地方小鎮食、宿、遊、購、行資訊，鼓勵遊客探訪周邊小鎮，體驗臺灣小鎮美妙的景色與濃厚的人情。

「Light up Taiwan 極點慢旅」系列活動，分別為7月27日「極東點-三貂角燈塔騎遊」、8月10日「極西點-國聖港燈塔鹽田慢旅」、10月12日「極南點-鵝鑾鼻燈塔佳樂水慢旅」及11月16日「極北點-富貴角燈塔騎遊」。另外於8月11日辦理1場雲林濱海小鎮慢旅自行車活動，向民眾介紹雲林四湖、口湖當地特有的自行車路線、景點，以及在地農特產品、特色餐點等。

該活動將發行「台灣燈塔極點慢旅活動護照」手冊，除報名參加活動之民眾，將免費贈送外，護照手冊電子檔亦將置於管理處及活動官網供民眾下載使用。此外活動將搭配極點集章方式，遊客可選擇參加自行車系列活動或自主完成4極點集章後，即可獲得紀念證書1份。

近年來「慢活」、「生態」與「環保」逐漸成為全球共同追求的生活態度，而自行車旅遊更是國際旅人於世界各地進行深度旅遊的熱門方式。交通部也完成台灣環島自行車主幹路網，未來更將以「前瞻基礎建設計畫-城鄉建設」進行自行車道新闢及改善，優化自行車路網及改善騎乘安全性，持續打造自行車旅遊路線及特色旅遊活動。

(中時 )