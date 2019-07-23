行政院擬推出陸資商品黑名單，政務委員龔明鑫表示，政院跨部會這一兩週將舉行跨部會會議進行討論，並上報政院資安長、行政院副院長陳其邁；未來也將成立跨部會委員會議，每半年針對名單進行滾動式檢討，將對國家安全可能造成疑慮部分產品納入。

政院擬於月底公布陸資產品黑名單，龔明鑫表示，資安商品黑名單還要再開一次會才會簽核給陳其邁，但其中的建議名單還要透過跨部會討論，這一兩禮拜就會召開跨部會審查委員會議。

龔明鑫表示，他擔審查委員會召集人，其中的成員包括金管會局處首長跟次長、經濟部及國安局也都在跨部會委員會中，委員會原則上每半年會開一次會，對名單內容滾動式檢討。

外界關切名單何時出爐，龔明鑫說，凡是對國家安全造成疑慮部分都會納入名單，但名單要簽上去除陳其邁核定，也會讓院長室知悉。

確定後會說明

對於每半年檢討原因，行政院發言人Kolas Yotaka表示，是因陸資商品的品牌會變化，半年檢討是以免掛一漏萬。龔明鑫也補充說， 有些國際上的公司過去沒有在台灣進出口也沒有往來，因此不需寫在名單上，但 若未來要來台投資時，就會納入討論。

(中時 )