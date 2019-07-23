基隆市政府推出漁夫鍋爭霸戰，歡迎各路好手即日起至8月30日報名參賽，9月10日公布入選結果後，9月28日舉辦決賽暨頒獎典禮。（基隆市政府提供）

基隆市政府推出漁夫鍋爭霸戰，市長林右昌（左二）、產業發展處長林青海（右二）歡迎各路好手即日起至8月30日報名參賽。（基隆市政府提供）

基隆市長林右昌與新北市長侯友宜因為萬里蟹與深澳小卷的產地歸誰，展開「海鮮爭霸戰」，最後2人於6日相約在基隆大啖「漁夫鍋」宣告停戰，握手言和。不過延長賽又將開打，林右昌23日宣布，將在9月28日於碧砂漁港舉辦漁夫鍋決賽，歡迎各路好手即日起至8月30日報名參賽，一搏「鍋物霸主」的名號。

基隆推廣漁夫鍋已邁入第4年，為了讓基隆獨家限定的漁夫鍋讓更多人品嘗，今年特別安排將競賽場地從室內搬至戶外碧砂漁港辦理，比賽從即日起開放報名至8月30日止，邀約專業評審團透過書面審查方式，篩選15組競賽隊伍入選決賽，並於9月10日公布入選結果於官網，9月28日舉辦決賽暨頒獎典禮。

產業發展處長林青海表示，今年規畫開放線上票選，來選出網路人氣獎，並藉由競賽的方式，號召基隆店家以團隊、非個人的方式進行報名，於賽事中運用至少2種以上基隆當地的海產做搭配，製成漁夫鍋。

林青海說，今年賽事共規畫了10項獎項，第1名至第3名依序可獲得1萬2000、1萬、8000元，且皆可獲得獎盃；另外安排了佳作6名，可獲得獎金3200元以及獎盃；網路人氣獎得主，可獲得獎金2000元以及獎盃。

林右昌表示，漁夫鍋競賽，可讓來自基隆的店家們互相交流、切磋，運用所創造出的獨家漁夫鍋物，來讓民眾一窺基隆海產深厚的低調美味。詳情可上基隆特色美食節官網及臉書粉絲專頁「早安 基隆」查詢。

(中時 )