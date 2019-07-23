立法院副院長蔡其昌聯手市議員施志昌，爭取採購沼液運輸車，將動物糞尿轉化成的有機肥，運送至他處農地澆灌。（王文吉攝）

台中市輔導畜牧業者將動物糞尿轉化成有機肥，但畜牧場周遭不一定有農田，須靠沼液運輸車輸送。立法院副院長蔡其昌爭取購置沼液運輸車輛，但前沼液產量大於可澆灌的農地數量，台中市議員施志昌23日邀集相關單位會勘，除了解沼液車使用情形，也協助協調台糖公司是否能將所屬農地或林地做沼液澆灌。

台中市目前有16家畜牧場核准將廢水轉為沼液有機肥再利用，核定量每日約90公噸，其中大甲、大安、外埔有8家加入，希望明年全台中可以增加至29家。環保局指出，畜牧場周邊農地有限，每天沼液產量尚大於農地可澆灌量，因此需要透過運輸的方式送至較遠的農地。

施志昌說，去年他擔任蔡其昌副院長特助時，就協助台中市環保局向環保署申請補助採購沼液運輸車輛，總經費350萬元，環保署補助192萬5,000元，其餘由市府自籌，並順利在7月前交車，協助運送畜牧場產出的沼液。

台中市養豬協會表示，許多農民認為動物排泄物產生的有機肥，會製造惡臭，實際上經過厭氧發酵設備等多道程序處理，轉化有機肥，也去除惡臭，是非常好的氮肥，適合用在果樹與番薯等作物，希望農業局多跟農民宣導。

台糖公司與外埔區農會表示，可幫忙媒合承租農地的農民與產銷班農民加入，但希望農業局舉辦說明會，消除農民的疑慮。施志昌也建議補助設置沼渣沼液儲存桶，而為防疫非洲豬瘟及其餘病媒，運輸車來往畜牧場間應確實消毒，並應落實查驗畜牧業者的相關防疫設備。

(中時 )