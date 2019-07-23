新北市議員張錦豪協助爭取全新的中型巴士，讓小選手們可以方便外出比賽。（葉書宏翻攝）

新北市議員張錦豪協助爭取全新的中型巴士，讓小選手們可以方便外出比賽。（葉書宏翻攝）

新北市議員張錦豪協助爭取全新的中型巴士，讓小選手們可以方便外出比賽。（葉書宏翻攝）

新北市汐止金龍國小少棒隊四處征戰，比賽時卻沒有交通工具，選手們僅能靠師長協助或是搭乘大眾運輸工具，新北市議員張錦豪得知後，協助爭取全新的中型巴士，讓小選手們可以方便外出比賽，鼓勵選手們繼續在球場上爭取榮譽。

張錦豪表示，汐止的棒球風氣一向很風盛，自己也長期關注學童們在運動發展，希望能在汐止建立棒球隊的三級制，從國小、國中、高中的養成培訓，讓球員對自己家鄉有認同感，才不會有優秀球員常被他校挖走情形。

汐止地區的國小少棒隊，在各種比賽上都有亮眼的表現，甚至金龍國小還有棒球隊校友打進職棒；去年底得知金龍國小少棒隊比賽時沒有交通工具，比賽的小選手們只能靠師長協助，或是帶著大批比賽器具搭乘大眾運輸工具非常辛苦。

張錦豪提到，長期向教育局爭取260萬全新21人座中型巴士校車，終於在今年7月順利交車來到金龍國小，學生看到新校車都欣喜若狂，巴不得趕快坐車去比賽。

張錦豪表示，為了讓校車充分使用，也在半年前就請教練及熱心家長去考大客車駕照，校車同時能協助校內其他運動、音樂比賽團隊使用，讓小朋友們可以安心專注在比賽上面，不用擔心其他問題。該車第一項任務將於8月初載著小朋友們外出比賽，小選手們也非常期待這一天的來臨。

(中時 )