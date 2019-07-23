第13屆亞太蘭花會議暨展覽將在24日至28日於馬來西亞古晉市盛大舉辦，台南市副市長許育典23日領隊赴馬，更特聘台大園藝系張耀乾教授同行，努力爭取2025年亞太蘭花會議暨展覽在台南舉辦。

第13屆亞太蘭花會議暨展覽將於展期選出2025年第15屆亞太蘭展主辦城市，23日舉辦主辦權會議報告討論，台南市長黃偉哲特派許育典與社團法人台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘、祕書長曾俊弼共赴馬來西亞爭取第15屆亞太蘭展舉辦權，更特聘台大園藝系張耀乾教授作為報告演講者。

「亞太蘭花會議暨展覽」每3年舉辦1次，以會議與展覽並行的形式，吸引各國蘭花專家學者、業者及遊客前往觀展，今年主辦城市為馬來西亞古晉市，參展國多達近20國，於婆羅洲古晉會展中心舉辦。

台南市長期扶持關心蘭花產業，在台南已舉辦15年的台灣國際蘭展，更為國際三大蘭展之一，辦展實力在國際間可謂有目共睹，今年「2019台灣國際蘭展」多項指標皆創15年來新高，媒合之商業洽談，3至5年之國際訂單創下113.1億元佳績，對爭取2025年亞太蘭展有相當助力。

7月26日就是2025年「第15屆亞太蘭花會議暨展覽」申辦城市之公布日，相信台南挾著蘭花產業之聚集地、數十年之辦蘭展經驗及極佳的城市風貌，有機會成功爭取到2025亞太蘭展在台南舉辦。

(中時 )