12年國教課綱8月1日起實施，使用新、舊課綱的學生在學習表現上有何差別？教育部國家教育研究院從今年起，對使用新、舊課綱的學生進行追蹤調查，為期10年，建立第一個國家級「學生能力成長資料庫」，作為政府制訂教育政策的參考。

全國教育局處長會議今天在雲林斗六市舉行，教育部國家教育研究院提出將推動「台灣學生成就長期追蹤評量計畫」，評量使用新、舊課綱學生的學習表現，以建立「學生能力成長資料庫」。

國家教育研究院表示，這次計畫的學生，採抽樣調查產生，但被抽中者可決定是否要參加，不需任何理由。調查資料就由國國家教育研究院負責保存，資料最多保存10年，預計2028年12月31日會自電腦中刪除所有資料。

國家教育研究院測驗及評量研究中心主任任宗浩表示，這項計畫今年5月已對去年9月入學使用舊課綱的200所學校6000個國一生進行調查，明年5月將對今年9月入學使用新課綱的6000名國一生進行調查；去年入學的小一生（使用舊課綱）及今年入學的小一生（使用新課綱），他們升到小四時，也會對他們抽樣進行調查。

任宗浩說，對於被抽中調查的國中生，將追蹤他們從國一到高三的學習表現，至於國小生，則追蹤他們小四到國三的學習表現。整個計畫為期10年，將形成台灣第一個國家級「學生能力成長資料庫」。

至於調查的內容，包含學生核心素養學習成就（中文閱讀、英語文、數學、自然科學、社會等5個領域擇2科調查）與背景變相（問卷）的長期追蹤。任宗浩說，被抽中成為調查對象的學生，不用刻意準備，這樣才能檢測出他們真正的程度。

任宗浩說，這項計畫除了瞭解使用新舊課綱學生的學習表現，做為未來課綱修訂及訂定新課綱的參考外，也將分析出影響學生學習的重要因素，以做為未來教育決策的參考。

任宗浩表示，今年5月對6000名使用舊課綱國一生所進行的調查，預計在年底完成解析，往後會陸續整理資料，適度將分析結果對外公布。

(中時 )