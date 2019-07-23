為了提升我國女性的勞動參與率，勞動及職業安全衛生透過勞保局資料研究發現，育兒婦女選擇繼續留在職場、中斷後再就業或不在勞動市場的育兒情形，在小孩6歲前變異性較大，建議應把目前育嬰留職停薪申請的3歲前延長至6歲前可申請。

勞安所追蹤在2004至至2007年約40萬名申請生育津貼的婦女，發現在小孩出生第1年時，有7成以上會持續工作，在第6年時僅剩約55％仍持續就業，第12年時最高僅剩46.5％；不在勞動市場的女性從第一年的約5％，第六年最高8.9％，第12年最高則有9.7％；曾中斷再就業的婦女從約16％，第六年為約37％，第12年則約46.9％。

勞安所勞動市場研究組組長黃春長表示，透過深度訪談發現，雖然目前在法規中有規範可以用彈性工時提供家長方便照顧時間，但多數育兒婦女仍反映離開職場原因包括工作時間、工作地點等，因此建議雇主可提供優於現有法令的彈性工作時間、彈性工作地點等，讓育兒婦女穩定就業，也建議在育嬰留職停薪期間，設計培訓課程，也有助於提升育兒婦女重返職場的就業能力。

黃春長說，該研究也發現當工作的要求會影響到母親照顧孩子時，女性多會以孩子為優先考量而做出離職或轉職的決定，尤其是有6歲以下小孩的婦女更是如此。

該研究已向勞動部提出未來法令修正建議，目前勞動部跨司處也正在研擬修正的方向，以協助育兒婦女穩定續留職場工作，勞安所後續也會再持續透過大數據分析、研究。

(中時 )