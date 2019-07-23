(16:30更新，補充最後戰果)以四強結束上周印尼羽球公開賽後，世界球后戴資穎本周轉往日本挑戰BWF超級750系列日本公開賽，今天首輪面對美籍華裔選手張蓓雯，雖然第2局尾聲小戴被19：19追平，還是有驚無險地以21：17、21：19旗開得勝，加上稍早泰國天敵依瑟儂中箭落馬，小戴只要穩紮穩打，有機會再創佳績。

雙方之前9次交手戴資穎取得7勝2敗優勢，最近更是有6連勝紀錄，首局一開始雙方妳一分、我一分拉鋸，隨後戴資穎靠兩波連續得分小高潮，11：4進入技術暫停休息，回來後張蓓雯一度打出5：0攻勢，小戴依然穩住領先，先拿到一局領先。

第2局換邊再戰後，戴資穎曾陷入6：9落後劣勢，所幸及時回穩，不但追平比數，並靠著一波6：0高潮奠定領先勝基，不過張蓓雯也很難纏、持續追分，該局尾聲甚至逼到19：19平手，小戴臨危不亂，連搶2分鎖定勝利，收下對戰7連勝。

今天除了女單戴資穎出擊，台將還有兩組男雙、一組女雙出賽，男雙廖敏竣/蘇敬恆、盧敬堯/楊博涵很可惜都是直落二吞敗，稍晚還有女雙許雅晴/胡綾芳要上陣，上一站在印尼稱王的周天成，則是明天才會登場。

(中時電子報)