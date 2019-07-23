智慧型手機普及，讓資訊流通更快，但也因長時間低頭用手機的不良姿勢，造成許多人有肩頸相關問題。網路最近瘋傳一套名為「最佳玩手機姿勢」組圖，標榜可以改善駝背，還能順便解決小腹贅肉、美化腿型等。不過，網友看完卻笑翻，紛留言，「這玩手機還是玩命啊」、「從此治好了我玩手機的毛病」。

近日微博掀起了一個「最佳玩手機姿勢」的話題，不少網友分享「側躺床上」、「靠在床頭」等姿勢，其中有網友分享了一套組圖，上面教了六種姿勢，並寫著「只要睡前七分鐘，就可以一邊玩手機一邊改善駝背，美化腿型，鍛煉核心，提高平衡性…」，更標榜「這些動作簡單又有效，超適合懶人」，讓網友瘋傳。

網瘋傳最佳玩手機姿勢。(翻攝微博)

仔細看「最佳玩手機姿勢」圖片，這些姿勢其實都是瑜珈的動作，從這些姿勢設計可看出，針對常低頭使用手機而造成姿勢不正確的人，可幫助背部拉伸，改善駝背，還有長期坐著不運動讓身形走樣的人，這些姿勢有助小腹、大腿、甚至核心肌群等做改善，雖然不算是最高難度的動作，但對於一般民眾而言也是有點挑戰。

網瘋傳最佳玩手機姿勢。(翻攝微博)

網友看完紛留言表示，「最佳戒手機大全」、「這是玩手機還是玩命啊」、「估計我再也不想玩了」、「從此治好了我玩手機的毛病」、更有人笑稱，「最後一個動作，就算不玩手機我也做不到阿」、「好的，我選擇躺著玩手機」。

網瘋傳最佳玩手機姿勢。(翻攝微博)

(中時電子報)