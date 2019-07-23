首度在台灣舉行的「亞洲身心障礙桌球錦標賽」，吸引亞洲各地19個國家、277名選手角逐，是各國好手進軍2020東京帕奧的重要資格戰，23日在靜宜大學開賽；副市長楊瓊瓔說，中華台北代表隊派出2018年世界團體錦標賽金牌選手林晏弘等27名好手出戰，力求留下獎牌。

台中第一次主辦國際身障運動賽事「2019年亞洲身心障礙桌球錦標賽」，23日起至27日連續5天在靜宜大學舉行，開幕由後龍國小扯鈴表演及原舞曲原住民舞蹈等在地文化表演熱力開場；副市長楊瓊瓔、台中市身心障礙體育總會理事長暨市議員陳清龍等人共同為賽事揭幕。

楊瓊瓔表示，今年是台中熱鬧的一年，不僅有全國原住民族運動會，還有亞洲身心障礙桌球錦標賽；吸引亞洲277名選手、116位職員與35位國際裁判等賽務人員參加，中華台北代表隊派出2018年世界團體錦標賽金牌選手林晏弘等27名好手出戰，爭取戰績。

陳清龍指出，爭取比賽主辦權過程中，台中打敗泰國、韓國、中國大陸，成功獲得帕運指定的亞洲錦標賽非常不容易，是國際桌球總會對台中作為主辦城市的肯定，這次共邀請到19個國家地區、277位選手參賽，參賽人數打破歷屆亞洲身心障礙桌球錦標賽的紀錄，值得肯定。

楊瓊瓔趁機行銷台中，他說台中是座充滿活力與熱情的城市，非常樂意主辦各種體育賽事，期盼藉此讓國際看到台中之美，歡迎大家在比賽之餘，順道走訪台中的風景與古蹟、品嚐在地美食，將美好的回憶帶回家鄉。

(中時 )