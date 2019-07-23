高雄市長韓國瑜贏得國民黨初選，即將代表國民黨參選2020年總統，一路上支持他的人包括各行各業與各年齡層，其中「韓家青年志工團」是由一群20至40歲的青年所組成，他們表示除了支持韓國瑜市長參選中華民國總統外，同時也想傳遞韓國瑜市長所說的「愛與包容」給全中華民國人民。

「韓家青年志工團」表示，該團的每位青年都充滿著熱情與愛心，從韓國瑜決定參選中華民國總統初選開始，各種惡意的抹紅、抹黑、抹黃，讓他們這些支持韓市長的青年相當不捨。

「韓家青年志工團」幕僚長-晴晴 表示之所以發起青年寫信給韓市長，是因為「每一位青年朋友都希望藉由一人一封信，鼓勵韓市長以及為辛苦的高雄市政府團隊打氣，或許我們的力量很小，但是字字句句都代表著我們最真誠的心」。

其中出生彰化而目前定居高雄的林姓網友在信中寫道「原本對政治心灰意冷，但是看到時任北農的韓總接受議員無情攻擊與抹黑，卻能夠據理力爭毫無畏懼，讓她彷彿看到逝去的父親」

一位來自馬來西亞的高雄華僑寫道「從沒有看過一位高雄市長如此認真努力拼市政、拼觀光、拼經濟，看到高雄改變，感到非常有光榮感」

來自新北市的黃姓青年寫道「非常支持韓市長所提出的青年政策，尤其是雙語教育的政策，如果真能夠落實，對台灣無論是外交還是觀光，都有很大的幫助」

(中時 )