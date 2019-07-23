總統府秘書長陳菊認為名嘴張友驊，今年1月五次在政論節目中發表不實言論，自訴加重誹謗罪，並附帶民事求償300萬，台北地方法院今(23)日開庭，法官未先傳張，只傳自訴人確認和釐清自訴犯罪範圍，陳委任律師游琦俊、吳春美表示，會在1個月內陳報具體誹謗犯罪事實內容，並說只要張願意公開澄清道歉，就有談和解撤告的可能性。

陳菊採取法律行動，先後提告吳子嘉、張友驊、謝寒冰、旅美藝人張俐敏和立委費鴻泰。游琦俊說，其中吳子嘉部分已經調解2次，仍在等吳的回應；張琍敏部分，上次委任律師出庭表達願意公開澄清的和解意願；至於謝寒冰、費鴻泰、張友驊部分至今開過一次庭，都是在確認自訴範圍。

台北地院今(23)日下午開庭，法官諭知自訴人陳菊委任律師，要就張在今年1月19、21、22、24、28日的政論節目中發言內容，先確認那些涉及評論陳菊內容，發言不實侵害名譽進行整理，不能泛泛用一張光碟，將全部節目內容指述涉及誹謗，律師表示會在一個月內整理陳報，並強調對張友驊評論陳菊不實部分，犯意個別，應成立5個誹謗罪。

法官最後詢問是否有和解意願，游琦俊回應，陳菊從來沒有排斥和解，只要對方願意公開在臉書、登報、政論節目澄清事實並道歉，都有和解機會，和解方式可以再細談。

(中時 )