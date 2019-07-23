綠萼的花瓣、雄蕊及雌蕊都特化成萼片，模樣像關羽穿的綠色袍服而得名，又名「帝君袍」。（巫靜婷攝）

綠萼屬古代月季花變種之一，純綠色的花朵讓人乍看難辨。（巫靜婷攝）

說到玫瑰，紅橙黃靛紫不稀奇，但你看過綠色的玫瑰嗎？苗栗縣頭屋鄉1家玫瑰園種植上百種各式玫瑰，其中名為「綠野仙蹤」的綠玫瑰讓遊客嘖嘖稱奇，綠萼花的花瓣細窄成綠色葉片狀，不仔細看還看不出是朵玫瑰花，遊客打趣地說「還以為是九層塔呢！」。

綠萼花源自於古代月季中十分珍稀的品種，早在1743年便有它的記載，是月季花的變種之一，它的花瓣由層層疊疊的萼片堆積，因此花色和葉片同屬純綠色，乍看之下難以區別，在生物學上，被視作長期系統演化過程中，花器源自於葉片典型「返祖現象」的例證之一。

綠萼所有的花瓣、雄蕊及雌蕊都特化成萼片，模樣像關羽穿的綠色袍服而得名，因此又名「帝君袍」，綠萼花不大，一般直徑只有3至4公分，花瓣又細又尖，邊緣帶有鋸齒狀，適合生長於半遮蔭的環境，業者指出，綠萼盛開後會夾雜些許暗紅色，屬重瓣平開型，沒有香味。

業者說，綠萼四季開花，單朵花期長達6至7周，比起現代的薔薇科月季，綠色品種更添份古老而神祕的色彩，綠野仙蹤被五彩繽紛的玫瑰叢環伺，常被遊客忽略為雜草一堆，殊不知它可是月季花愛好者的珍寶，遊客知道原來它也是玫瑰花後，驚訝全寫在臉上，直呼「真是長見識了！」。

(中時 )