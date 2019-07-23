特勤人員利用總統出訪走私香菸，民進黨主席卓榮泰今在臉書痛批，「可恥！」他為內開砲，「肅 • 查 • 嚴 • 辦」。「不管過去如何，我們新執政團隊不就是來去除歷史積弊的嗎？」

卓榮泰在臉書指出，一件國安局私菸弊案扯出長年不法及管理失當的問題，？」他質疑，這種不法由來多久？什麼人買了這麼多菸品？要做什麼用？多少人圖了多少利？經由什麼管道進出？涉及層級有多高？全部查清楚！統統按律辦！

他說，徹底揪出整個共犯集團、參與人員，誰在主事？誰在掩護？誰在居間？誰在獲利？無論層級多高，範圍多廣，雖不可錯殺一個，但一個都不能輕放！

他強調，查出整個犯罪途徑，涉及多少單位、公司？徹底瓦解長久以來的惡習惡狀，讓人民看見公權力鐵腕法治的決心！

卓榮泰表示，國安體系負責最高層級的國家安全事務，國安人員人品、忠誠、能力都是最高要求，卻做出這種低俗、難以啟齒的行為，要徹底追究責任，進行人事改組，恢復人民信心！

他在文末更表示，可恥蒙羞、嘴安全的單位最不安全的行為、沒有治安何來國安、破釜沉舟。

(中時 )