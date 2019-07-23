中山附醫舉辦戒菸周活動，現場也示範戒菸健康操。（馮惠宜攝）

抽菸不但會造成心血管疾病，也是癌症的危險因子，對於愛美的美眉來說，對皮膚的危害也不容小覷；台中一名26歲檳榔西施，10多歲開始抽菸，即乎是一天一包菸，後來發現皮膚不再白嫩還不好上粧，於是尋求醫師協助戒菸，經中山醫學大學醫療團隊協助三個月終於成功戒菸，她也自覺皮膚變細變白皙。

中山醫學大學繼2013年參加由全球無菸健康照護服務網絡（Global Network of Tobacco Free Healthcare Services）舉辦的「全球無菸醫院國際金獎認證」勇奪無菸醫院國際金獎後，今年再度榮獲國際金獎肯定，為表達醫院持續投入戒菸服務的決心，院方23日起到25日舉辦「中山戒菸周」，由院長黃建寧帶著醫療團隊站出來呼籲民眾透過醫療介入成功戒菸。

家庭醫學部主任顏啟華強調，中山附醫戒菸成效之所以成績卓越，主要靠的是EBM三原則，對戒菸民眾提供EBM，E是指exercise運動，B是Behavior行為改變，M代表Medicine藥物，強調以跨專業的團隊模式，在戒菸期間給予民眾必要的心理及藥物支持，並提供民眾循證最具效益的戒菸方式。

顏啟華以26歲的檳榔西施為例，指出抽菸會造成產生自由基，並且會破壞心血管，且抽菸的動作會讓唇周圍肌肉過度活絡產生縐紋，而該名患者戒菸時主要是經常有客人會敬菸或嘲笑她不抽菸就不跟他買檳榔，讓她屢戒屢敗。後來找上中山戒菸團隊協助，在醫師開立藥物輔助下，並請衛教師教導其拒絕敬菸的技巧後，三個月成功戒菸。

(中時 )