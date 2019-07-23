iNO CB760 藍牙體重計，可連結APP一鍵管理12項身體數據。（品牌提供）

據美國市場調查組織IDC指出，全球智慧家庭裝置出貨量正逐步成長，每年各種智慧家庭裝置的平均複合成長率，將高達18.5％。而據PChome 24h購物、momo購物等網站觀察，智能健康家電類產品，在去年的整體業績有4成成長，其中智慧體重計等相關產品，也成為消費者新寵兒。

iNO合晶國際鎖定居家健康智慧管理，推出iNO CB760藍牙體重計，訴求連結專屬APP，就能一鍵管理12項身體數據，除了基本的體重、BMI值等數據管理，也能掌控肌肉比例、身體年齡、骨量與身體水分比例等進階數據，讓身體數字一秤見真章。

品牌執行長鄒均鳴指出，鑑於台灣步入智慧居家生活的型態，過往傳統體重計的汰換風潮興起，從過去研發銀髮智慧手機的經驗，團隊花了近一年的時間開發iNO CB760藍牙體重計及APP，讓一台智慧體重計就能有效管理8個人的12項身體數據。

INO表示，該款藍牙體重計推出以來，已熱銷超過10萬台，而今年6月起，也以千元不到的限定價格於全台7-11預購，首波單日累積銷售突破1.6萬台，較預期目標熱門許多。iNO即起至8月11日止，於7-11門市推出每台790元預購iNO CB760藍牙體重計。

(中時 )