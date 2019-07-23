立委黃國昌昨開記者會踢爆國安局人員，趁總統蔡英文出訪友邦時，走私9800條香菸意圖入境，此事已讓國安局長、總統府侍衛長下台。對此前行政院長張善政就痛批，這一批加起來共計9800條的走私菸，到底是誰該負責? 為什麼一個少校侍衛有這麼大的膽量？「蔡總統妳是不是太看不起台灣人的智商了？」

張善政今下午在臉書發文痛批出包的蔡政府和國安單位，張表示，小吳需要1680年左右才抽得完這些菸，不可能是自用；也就是說，在未繳稅的狀況下，這已經是「桃園機場近年來查獲最大宗的香菸走私案」，而且負責運送這批「贓貨」的竟然是總統專機跟車隊，這種第三世界國家才會發生的離譜行徑，真的是讓台灣丟臉丟到全世界！

他強調，這一批加起來共計9800條的走私菸，到底是誰該負責？現在總統府發言人、國安會、華航全部都跳出來說謊! 那就要請問了，是誰有能力讓總統府發言人出來公然說謊? 是誰有能力讓華航發布假新聞來粉飾太平? 是誰有能力讓那麼多違法走私菸品被帶上星星滿天飛的總統專機? 為什麼一個少校侍衛有這麼大的膽量？「蔡總統妳是不是太看不起台灣人的智商了？？」

張善政認為，蔡英文執政三年多，華航內部已經插滿了一堆的樁腳: 擔任過民進黨大老機要的現任副總是這次專機的主要負責人、華航負責免稅品的主管是民進黨黨籍立委的胞弟、負責囤放這批贓物的地點是華膳公司，董事長是蔡英文上任後指派的前民進黨重要高官，整個犯罪行為如同第三世界的販毒走私集團一樣；更離譜的是，這整起走私案滿滿都是一批接受過蔡英文酬庸的前民進黨的官員或親屬在背後包庇打理，結果卻只讓國安局及總統府侍衛長下台，等於砍掉正規公務員，保護這些酬庸大肥貓繼續發自己的大財。

他指出，這起案件已經不是政治案件，是司法案件；總統專機跟車隊竟然幫忙運送”贓貨”，身為政府的官員公然違法，還動用國家資源去幫他們牟利；這種政府、這種總統、這種官員，還適任嗎? 多做一天國家就多爛一點!

張善政最後總結表示，他認為這個案子，相信蔡政府最後一定又是「重重舉起，輕輕放下」，去職官員也知道蹲低就是準備跳高，只要跟民進黨關係好，接官酬庸高升都不用擔心。沒有換人，就沒有真相；他還表示，如果他當選總統，一定嚴辦這起「總統專機走私案」，給全民一個真相。

前行政院長張善政臉書。(圖/截自張善政臉書)

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(中時電子報)