Cara G.分享親餵母乳照。（圖／翻攝自caragmcilroy IG）
Cara G.分享親餵母乳照。（圖／翻攝自caragmcilroy IG）
Cara G.和老公Jesper。（圖／翻攝自caragmcilroy IG）
Cara G.和老公Jesper。（圖／翻攝自caragmcilroy IG）
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To be frankly honest I’m a little shy about my post baby body. It’s been 2 months and I’m still 12kg above my normal weight, I have lots of cellulite and still have varicose veins all over my legs although they are much better than before. None of my clothes fit and I’m currently giving away all my old skinny jeans because it’s ok if they never fit again. I do want to get back to shape but life is too busy, too beautiful right now so I’m trying to just enjoy it. I can always buy new clothes a size up, hopefully just one size haha but I can never get this time back with Noa. One thing I’m super proud of is how my body is able to provide everything my little girl needs. That’s all that matters right now in this moment is her. My wants and needs will be fulfilled a bit later. I look forward to the challenge and to feeling confidant again. #normalizebreastfeeding 📸 @jespermcilroy

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35歲混血辣模Cara G.於2006年在香港出道，6年前她宣布死會嫁給男友Jesper，今年5月平安誕下第3胎女兒，升格為五口之家。昨(22日)Cara G.在IG分享自己親餵母乳的半裸照，坦言產後已回不去昔日火辣身材，整整胖了12公斤也無法瘦下來，但她不悔這些當媽媽隨之而來的犧牲，反而自豪自己的身體能提供女兒所需的一切，一席話被網友狂讚。

Cara G.在2013年嫁給交往7年男友，兩人陸續生下兩女，去年底Cara G.宣布懷了第三胎，今年5月小女兒Noa順利誕生，昨Cara G.分享自己餵Noa母乳的照片，說：「坦白說，我對我產後的身體還有點害羞，兩個月過去了，我還是比正常的體重多了12公斤，還有很多脂肪和橘皮組織」，也因舊衣服不合身，Cara G.已丟了許多件緊身牛仔褲，「我真的想恢復之前的身材，但生活實在太忙，也太美好到我總是在努力享受它」。

Cara G.更說，衣服只是小事，能花時間陪伴女兒無法回頭的成長過程才是令她滿意的事，雖當媽後發胖不少，她還是忍不住說：「有件事我很自豪，就是我的身體能供給女兒所需的一切」，言談中充滿母愛。而她今年初受訪，坦言第三胎是意外，笑說：「我老公知道後差點心臟病發」，又因老公是自由攝影師，經濟壓力變得更大，她自己最長時間曾2個月沒收入，為了三個孩子夫妻倆只好更努力存錢。

(中時電子報)

#Cara G.