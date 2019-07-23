Cara G.分享親餵母乳照。（圖／翻攝自caragmcilroy IG）

Cara G.和老公Jesper。（圖／翻攝自caragmcilroy IG）

35歲混血辣模Cara G.於2006年在香港出道，6年前她宣布死會嫁給男友Jesper，今年5月平安誕下第3胎女兒，升格為五口之家。昨(22日)Cara G.在IG分享自己親餵母乳的半裸照，坦言產後已回不去昔日火辣身材，整整胖了12公斤也無法瘦下來，但她不悔這些當媽媽隨之而來的犧牲，反而自豪自己的身體能提供女兒所需的一切，一席話被網友狂讚。

Cara G.在2013年嫁給交往7年男友，兩人陸續生下兩女，去年底Cara G.宣布懷了第三胎，今年5月小女兒Noa順利誕生，昨Cara G.分享自己餵Noa母乳的照片，說：「坦白說，我對我產後的身體還有點害羞，兩個月過去了，我還是比正常的體重多了12公斤，還有很多脂肪和橘皮組織」，也因舊衣服不合身，Cara G.已丟了許多件緊身牛仔褲，「我真的想恢復之前的身材，但生活實在太忙，也太美好到我總是在努力享受它」。

Cara G.更說，衣服只是小事，能花時間陪伴女兒無法回頭的成長過程才是令她滿意的事，雖當媽後發胖不少，她還是忍不住說：「有件事我很自豪，就是我的身體能供給女兒所需的一切」，言談中充滿母愛。而她今年初受訪，坦言第三胎是意外，笑說：「我老公知道後差點心臟病發」，又因老公是自由攝影師，經濟壓力變得更大，她自己最長時間曾2個月沒收入，為了三個孩子夫妻倆只好更努力存錢。

(中時電子報)