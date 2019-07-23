來自日本的21所高中職校長，23日上午參訪台南曾文家商。（劉秀芬攝）

來自日本的21所高中職校長，23日上午參訪台南曾文家商，對校方完好保存日式校長老宿舍，非常感動。（曾文家商提供）

來自日本的21所高中職校長，23日上午參訪台南曾文家商，由熱舞社學生表演迎賓，校方並安排參觀教學設備，走訪校園環境。來訪的日方校長見校園裡還保留80年前日式校長老宿舍，都感到非常開心及感動。

擔任台灣國際教育旅行聯盟副總會長的曾文家商校長陳藝昕表示，為了培養學生宏觀視野、獨立學習、自我成長等教育目標，國際教育旅行也是很重要的一環。曾文家商為國際教育旅行聯盟一員，每年也都會安排學生到日本及其他國家進行參訪交流。

而日本21所國際教育旅行聯盟的高中職校長，這幾天到台灣參訪，23日上午特別到曾文家商進行教育的交流，校方並安排參觀校園環境、各專業教室及各職業領域，包含中餐、商經科實習門市的實習教室等。

暑假期間到校練習的餐服選手，當場露了一手削水果的特殊技巧，包含削蘋果、削甜橙都不斷皮，且在切片的過程中，手都沒有碰到水果，只用刀、叉，就能快速的將蘋果、甜橙切片裝盤，讓參訪的日本校長相當讚賞。

此外，曾文家商建校已82年，第1、2任校長為日本人，校方還完整保存日式老校長宿舍，近10年來橫濱商校師生定期來訪，還入住校長宿舍，回日本還廣為宣傳，23日來參訪的校長們也大感驚訝，大阪府立大冠高等學校校長安西節代說，校方能把宿舍保存的這麼好，真是令人感動。

陳藝昕表示，日本校長參訪團結束該校的參訪交流後，將前往市區展開府城文化體驗，也將參觀奇美博物館，希望藉由這樣的參訪活動，協助推廣台南的觀光旅遊。

(中時 )