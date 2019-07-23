國安局官員涉嫌利用總統出訪勤務走私9800條菸，引發軒然大波，除了與綜藝天王同名同姓的國安局官員吳宗憲之外，名字中有「國安」二字的名嘴謝國安也覺得苦惱。被問到對國安局這次走私菸案的看法，謝國安說「追查下去，這份名單會很驚人」！

謝國安指出，要追查後面的金流，釐清這名吳姓少校究竟只是單純的協助「團購」，還是背後另外有人指使。由於這次的私菸案，牽扯到國安局風紀問題，謝國安認為，國安局不應該只有高層辭職了事，應該要徹查這種走私是不是行之有年？謝國安說，9800條菸假設要全部消化完畢，至少得500人團購、每人廿條才有可能，「相信追查下去，這份名單會很驚人！」主要還是取決於檢方徹查的決心。

經常在節目上針砭時事的名嘴謝國安（左一）笑說自己其實是「外星人掛」，什麼奇怪的人事物都能講。(謝國安提供)

名字中有「國安」二字的名嘴謝國安被網友消遣。(翻攝自謝國安臉書)

對於近來國安五法、國安局走私都跟「國安」有關，常被朋友說「最近很紅喔」，謝國安半開玩笑的說，這應該算是一種另類「笑果」，但以後別再說國安感冒糖漿跟國安局是他開的。過去從社會記者開始，跑新聞十幾年，也做過中天「紀錄台灣」節目製作人，經驗豐富，謝國安說這些都是他上節目時，可以與觀眾分享的重要養分。

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(中時電子報)