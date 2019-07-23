因應美中貿易戰，政務委員龔明鑫下午表示，政府第3階段就是要把帶到海外佈局，其中馬來西亞，印尼、泰國都歡迎台商前往投資。龔明鑫說，如果今年能把各國發展的優先順序設定下來，明年就可以開始啟動相關細部談判。

龔明鑫對於各國投資項目指出，在策略佈局中，涉及三個面向，包括一當地國有意願、台灣廠商有意願、另外則是政府對政府溝通，其中考量的不是短期產值，而牽涉到台灣加入區域整合有加分的範疇。

他舉例，像是泰國對於智慧城市有興趣、印尼泗水則有工業園區、馬來西亞也希望發展智慧城市。他說，泗水大部分是以智慧化及電子業部分，泰北同樣有意成立工業園區，希望吸引智慧製造、數位經濟、智慧醫療進駐。除了新南向國家外，友邦聖文森及史瓦帝尼也有相關發展機會。

政院盤點海外輸出能力，已提出10家旗艦團隊，龔明鑫說，中華電信、中興社也已到泰北考察。未來政府希望透過政府將政府洽談合作，協助廠商進行投資。

(中時 )