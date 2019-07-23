台18線36.6公里處發生落石坍方，阿里山工務段已派大型機具前往清除。（張亦惠翻攝）

嘉義縣番路鄉台18線36.6公里處今日下午3點50分發生落石坍方，目前雙向車道無法通行，阿里山工務段已派大型機具前往清除。請用路人注意安全。下午5點左右已搶通，管制單線通行。

(中時 )