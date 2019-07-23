阿里山公路坍方 單線通行 17:292019/07/23 中時 張亦惠 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 台18線36.6公里處發生落石坍方，雙向無法通行。（張亦惠翻攝） Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 台18線36.6公里處發生落石坍方，阿里山工務段已派大型機具前往清除。（張亦惠翻攝） 嘉義縣番路鄉台18線36.6公里處今日下午3點50分發生落石坍方，目前雙向車道無法通行，阿里山工務段已派大型機具前往清除。請用路人注意安全。下午5點左右已搶通，管制單線通行。 (中時 ) #坍方 #通行 #公里 #阿里山 #機具 也許您會感興趣 推薦閱讀 彰化和美嘉卿路線凹陷 緊急重鋪恢復通行 15:202019/07/19 生活 九如橋遭溪水淘空下陷 所幸不影響人車通行 19:312019/07/20 生活 阿里山夏季森林茶會今開場 9月還有秋季地景茶會 19:182019/07/20 生活 漂流1400公里 綠舟靠岸日本 04:102019/07/21 地方新聞 阿里山夏季森林茶會登場 04:102019/07/21 地方新聞 驚 豐濱雨量破百毫米 台11線泥石崩 12:122019/07/21 社會 中山高埔鹽段6車連環撞 一家三口送醫 13:332019/07/21 社會 中市試辦導盲型行穿線 協助視障朋友通行 17:222019/07/22 生活 南市提先進運輸系統替代路線 5方案將辦分區說明 12:422019/07/23 政治 社會熱門新聞 軍公教年改釋憲 823結果出爐 - 社會 網預告北捷板南線隨機殺人 北市警全面戒備 - 社會 獨》陸軍一日兩起意外 折損2士兵 - 社會 第一次見男友「香蕉」 女大生2字評語網笑翻 - 社會 少女摩鐵裸屍被丟包 傳播妹爆：她很敢玩 - 社會 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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