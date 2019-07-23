總統府侍衛長張捷調陸軍委員 16:452019/07/23 中時 呂昭隆 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 前總統府侍衛長張捷。圖國防部提供 Facebook Line Weibo Twitter 複製連結 字級設定：小中大特 國防部今（23）日表示，總統府侍衛長張捷中將，因「特勤人員行為失當」乙情，應負督導管理不周之責，自請調離侍衛長乙職，檢討調任陸軍司令部委員，並以108年7月23日起生效。 依軍中規定，如果陸軍委員一年無法派職，張捷必須提前退役。 (中時 ) #侍衛長 #陸軍 #委員 #總統府侍衛 #總統府 也許您會感興趣 推薦閱讀 陸軍官校流感群聚 上百人中鏢 04:102019/07/19 地方新聞 臉書貼文「總統府前燒車」 小黃運將判勞務40小時 12:422019/07/19 社會 美軍下世代陸戰主力 將是無人機器戰鬥車 17:562019/07/21 軍事 獨》警衛官用總統車隊掩護私菸出關 國安恐大地震 16:552019/07/22 社會 只差一星期升官 侍衛長張捷中箭落馬 20:492019/07/22 政治 出訪爆走私菸品案 蔡英文發表3點聲明 21:172019/07/22 政治 國安局長請辭獲准 江啟臣質疑：棄車保帥掩蓋真相 23:512019/07/22 政治 獨》陸軍一日兩起意外 折損2士兵 10:082019/07/23 社會 李艷秋：辣台妹這回撿到菸了！ 10:212019/07/23 政治 府侍衛長張捷督導管理不周 調任陸軍司令部委員 16:112019/07/23 政治 政治熱門新聞 吳宗憲自己沒抽 團購菸名單曝光 - 政治 黃國昌揭國安局走私菸 深喉嚨是她 - 政治 - 中時 馬英九任內四千條！黃暐瀚驚呆了 - 政治 國安局走私菸怪國民黨 網：黃國昌來不及了啦！ - 政治 藍綠對決利蔡？韓綜合民調61％大勝 - 政治 發表意見 留言規則 中時電子報對留言系統使用者發布的文字、圖片或檔案保有片面修改或移除的權利。當使用者使用本網站留言服務時，表示已詳細閱讀並完全了解，且同意配合下述規定： 請勿重覆刊登一樣的文章，或大意內容相同、類似的文章 請不要刊登與主題無相關之內容 發言涉及攻擊、侮辱、影射或其他有違社會善良風俗、社會正義、國家安全、政府法令之內容，本網站將會直接移除 請勿以發文、回文等方式，進行商業廣告、騷擾網友等行為，或是為特定網站、blog宣傳，一經發現，將會限制您的發言權限或者封鎖帳號 為避免留言系統變成發洩區和口水版，請勿轉貼新聞性文章、報導或相關連結 請勿提供軟體註冊碼等違反智慧財產權之資訊 禁止發表涉及他人隱私、含有個人對公眾人物之私評，且未經證實、未註明消息來源的網路八卦、不實謠言等 請確認發表或回覆的內容（圖片）未侵害到他人的著作權、商標、專利等權利；若因發表或回覆內容而產生的版權法律責任將由使用者自行承擔，不代表中時電子報的立場，請遵守相關法律規範 違反上述規定者，中時電子報有權刪除留言，或者直接封鎖帳號！請使用者在發言前，務必先閱讀留言板規則，謝謝配合。
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