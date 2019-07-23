國防部今（23）日表示，總統府侍衛長張捷中將，因「特勤人員行為失當」乙情，應負督導管理不周之責，自請調離侍衛長乙職，檢討調任陸軍司令部委員，並以108年7月23日起生效。

依軍中規定，如果陸軍委員一年無法派職，張捷必須提前退役。

(中時 )