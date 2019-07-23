大安森林公園疑因排水孔遭大量斷枝殘葉堵塞，導致淹水，但公園處事後澄清是因雨勢太大，持續打下樹葉，部分排水口上才會出現落葉。（讀者提供）

大安森林公園疑因排水孔遭大量斷枝殘葉堵塞，導致淹水，但公園處事後澄清是因雨勢太大，持續打下樹葉，部分排水口上才會出現落葉。（讀者提供）

北市公園處澄清，每日至少清掃一次落葉，下大雨時會特別用耙子去掃排水口。（工務局提供）

雙北22日下午發生強降雨，北市包括大安、松山及信義區幾乎淹成河道，其中大安森林公園疑因排水孔遭大量斷枝殘葉堵塞，導致淹水，從人行道流出的泥水淹至半個輪胎高。北市議員李明賢指出，北市府只做下水道清淤，但上方排水孔沒處理好，有什麼用？柯文哲太過掉以輕心，事後也沒有提出檢討，勸他想選總統還是回歸基本功，市政先做好。

李明賢認為，北市清淤成效值得讚許，但不能只從清淤數據就說有落實治水，只清地下道，卻沒有處理排水口，水照樣下不去，「柯文哲要有點同理心，韓國瑜三級開設沒去就沒被罵破頭，那柯文哲身為首都市長，二級開設是否也應比照韓國瑜標準到場坐鎮？」

李質疑，忠孝東路都因雨淹成忠孝東河，柯還有心思接受媒體專訪，事後不僅沒有到場巡視，也沒有檢討為何堵塞，夏季午後雷陣雨勢必會再發生，台北雖然排水建設做得比較好，但這是前人種樹，柯市府不能以此自傲。

對此，北市公園處澄清，落葉堵塞的確可能影響部分排水功能，但不會只因為大安森林公園排水口堵塞，就造成全區積淹水，而且大安森林公園為北市最大公園，種植超過6100株樹木，公園處每日至少清掃一次落葉，暴雨當天也有派人去撿拾落葉，惟因雨勢太大，持續打下樹葉，部分排水口上才會出現落葉。

公園處進一步說明，大安森林公園沒有跟一般街道共用下水道，公園內部的排水口會直接匯集至80處陰井，而陰井本身即有集水功能，陰井最後還會連通到生態池，亦有容水量。

至於強降雨時未到場坐鎮，柯文哲則解釋，接受專訪時手機都一直在響，line還在回答，真正好的管理是制度，不是首長一定要坐在應變中心，現在已經是網路時代，好的管理是不管你在哪，但available，這是比較重要的。

(中時 )