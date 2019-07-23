日本京都動畫公司（京阿尼）位在京都市第1工作室18日遭41歲犯嫌青葉真司縱火，釀34死34傷慘劇。雖然青葉真司目前仍未脫離險境，但在警方公布其身分後，背景引起大眾關注。據日媒報導，嫌犯鄰居表示，曾因嫌犯房間聲音過大而前往理論，反遭動手並威脅「殺了你喔」，引起該名鄰居恐懼，嚇到搬家。

據日媒《朝日新聞》報導，曾陸續在茨城縣與埼玉縣搬過幾次家，並與當地居民發生多次衝突。而自青葉2016年夏天左右，轉搬至埼玉市見沼區後，據鄰近居民表示，當時曾有人投訴「以大音量播放遊戲聲音」、「幾乎每天都發出噪音」等，也發生過警官趕到現場的情況。

報導引述一名嫌犯的鄰居、現年27歲的男性上班族表示，在京都動畫縱火案的前四日的14日，房內牆壁曾被人敲打。當他前往嫌犯房前詢問時，卻遭在門口遭嫌犯揪住胸口，威脅稱「吵死了，殺了你喔。我可是沒什麼好失去的」。該名男性隨後立刻前往派出所與警方商量此事，並到友人家裡投宿。他說當時感到很恐懼，覺得「這裡已經不能住了，會被殺掉」。

報導指出，嫌犯青葉曾在2010年左右，透過職業安定所（相當於台灣的就業服務處）介紹下，在茨城縣常總市1處集合住宅內單獨居住。據管理人透露，青葉連每月約4萬日圓（約台幣1萬1000元）的房租幾乎都會遲繳。

此外，據搜查人士表示，在事件發生的數天前，事發現場附近曾有人目擊到1名與嫌犯青葉服裝和特徵十分相似的男子；而附近的防犯監視器中，不但拍下了男子在現場第1製作所的周邊來回行走的模樣，也確認到男子在量販店購買裝汽油用的攜帶式汽油桶，以及把汽油桶放在台車上行走的模樣。

(中時電子報)