總統蔡英文忙出訪拚外交，竟被立委黃國昌踢爆隨行人員企圖夾帶9800條免稅菸品禮遇通關，而買菸的官員姓名也曝光，是包含國安局官員、貨車司機等，共計10人被依《貪汙治罪條例》、《菸酒管理法》等罪移送台北地檢署偵辦，巧合的是，其中主要涉案人名為「吳宗憲」，跟綜藝天王憲哥同名同姓，意外成為亮點，引發話題。

涉嫌走私大量菸品通關涉貪的國安局官員撞名綜藝天王吳宗憲，今憲哥女兒Sandy出席活動，被問到此事，據《聯合新聞網》報導，她坦言新聞報導出來後，被一堆人私訊詢問，讓她傻眼，覺得既好笑又很煩，竟因老爸有「菜市場名」而牽扯上，實在太瞎了。

Sandy表示對於事件主角竟然跟爸爸同名還同姓，覺得實在太過巧合，透露事件爆出當下，她正跟爸爸一起錄影，聽聞此事一頭霧水，萬萬沒想到竟跟他以這種方式扯上關係，但為老爸澄清，表示憲哥不抽菸，只抽雪茄，笑稱：「走私幹嘛？走錯了吧」。

★中時電子報關心您：吸菸有害健康！

(中時電子報)