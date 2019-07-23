花蓮縣警方表示，近幾年來因氣候變遷導致夏日愈來愈熱，加上當地水質清澈，砂婆礑溪已成為熱門的戲水據點，但溪水深度落差極大，危險係數高，意外事件頻傳。花蓮縣消防局為保障安全於今日上午9時派員至當地設置救生圈。

花蓮縣消防局自強分隊派員至遊客最多的幾處戲水點架設定點救生圈，包括第一戲水區域、第二戲水區域、管制哨及攔沙壩下方。四處救生圈均搭配20米繩索以利拋投救援。

花蓮縣消防局長林文端表示，救生圈僅供救難使用，屬於公共財，禁止用於戲水，呼籲大家愛惜公物，以免危及時無法發揮用途。

林文端也宣導溺水求生口訣「叫、叫、伸、拋、划」，分別為叫–大聲呼叫，叫–呼叫119，伸–利用竹竿及樹枝等延伸物救人，拋–拋擲浮力足夠的球、繩、瓶、等漂浮物，划–利用大型浮具如船、救生圈、救生以及救生浮標等划過去救人。做好安全措施、熟記口訣，才能在炎炎夏日中玩得盡興。

(中時 )