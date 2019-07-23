金鋼基地陳列各種機器人，讓小朋友驚呼連連。（廖志晃攝）

梁乃元創作的微型機器人，具收藏價值。（廖志晃攝）

金鋼基地設咖啡雅座，讓遊客休憩聊天。（廖志晃攝）

鐵雕創作者梁乃元，在埔里打造金鋼基地，成為5、6年級生回味無敵鐵金剛，新新人類追尋變形金鋼的夢幻景點；他最新創作的「鋼鐵金之機甲獵人」和「水形機甲獵人」，將進駐埔里鎮公所，守護美麗山城。

梁乃元原本從事園藝造景工作，因為喜歡變形金鋼，為了給兒子不一樣的生日禮物，他在工作之餘收購報廢的汽車零件，焊接組裝成機器人送兒子，卻也開啟他的鐵雕創作之路。

透過梁乃元的巧手和創意，汽車渦輪、齒輪和彈簧等報廢零件，就像變形金鋼般，經過堆疊組合，重新站起來，更賦予新生命；他的作品不斷推陳出新，包括10多公分的微型機器人，到3、4公尺高的無敵鐵金鋼、柯博文等巨型機器人，金鋼基地也成為變形金鋼迷的朝聖之地。

金鋼基地已成為埔里在地特色景點，因此，埔里鎮長廖志城委請梁乃元製作鋼鐵人，成為公所造型藝術；梁乃元說，鋼鐵金之機甲獵人是黃色，在五行屬金，寓意守護山與土地；藍色的水形機甲獵人屬水，主要是守護空氣和水。

(中時 )