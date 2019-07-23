金城鎮精華區民生路也曾發生交通死亡事故，警方豎立看板提醒注意安全。（李金生攝）

金門今年上半年發生交通事故575件，其中4人死亡。縣警局交通隊在主要路段豎立警示看板，並加強取締超速、闖紅燈等違規行為，希望配合即將來到的民俗「鬼月」，提醒大家小心安全。

縣警局統計，全縣今年1至6月份共發生交通事故575件，其中A1類死亡交通事故4件、死亡4人，A2類有人受傷交通事故415件、受傷535人，A3類單純車損交通事故156件。

4件死亡交通事故分別為汽車與汽車、汽車與機車、公車與機車碰撞，發生地點有直道，但多為交叉路口，研判車輛行經路口時，因為有各方向的車輛、行人，交通狀況相對複雜，又有視覺死角，在用路人未提高警覺減速慢行，或其他違規狀況下發生事故。

另從歷年統計發現，全縣2014年1月至2019年6月的A1死亡交通事故共有34件，肇事路段以伯玉路2段發生3件最多，其次為林堡路前厝路段、民生路、環島北路1段、環島北路2段各發生2件。

局長張國雄指示交通隊在主要路段豎立警示看板，並針對超速、闖紅燈和未禮讓幹道、圓環內車輛先行，以及轉彎不打方向燈、違規右轉及夜間行車不開大燈等常見違規行為，規畫勤務加強取締，希望大家都能「快快樂樂出門，平平安安回家」。

(中時 )