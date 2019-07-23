中天與線上英語教學平台tutorJr合作、電視史上第一個小學生英語競賽節目《愛的ABC-Jr英語練習生》7月28日起每週日晚間7點將在中天綜合台36頻道播出，拍過好萊塢電影《露西》、英語能力一流的阿Ken擔綱主持人，今辦首播記者會。阿Ken近來忙電影《練愛ING》，被問到緋聞舊愛安心亞日前在婚宴和言承旭互動親暱，阿Ken說當天他也在場，「我那天有跟言承旭喝一杯，他們應該是好玩的。」

對安心亞傳緋聞，阿Ken說：「什麼舊愛？說不定她一直以來都沒有愛過我，我覺得大家認識太久，要有愛情、激情的話，環境很重要，以前常攪和在一起，現在還要藉由節目湊在一起太難。」表示雖有和安心亞聯絡，但是沒有特別問她的戀情。對於安心亞戀情，阿Ken先是幫忙否認，隨後表示：「我覺得他們（安心亞和言承旭）應該沒有，這也很難說，說不定有，沒有不可能的事，好啦！我祝福他們。」

節目現場邀瑞典籍藝人馬丁，帶著他的台瑞混血兒子安東到場挑戰阿Ken。

阿Ken透露因專注於當導演，電影找來周杰倫、陳嘉樺（Ella）、周湯豪等大咖合作，自稱空窗4年，享受劇本中的愛情，「寂寞沒辦法，我會冥想改變心情。」笑稱推掉節目和投資的錢約千萬，這次中天找他主持是「雪中送炭」。節目現場也邀請到瑞典籍藝人馬丁，帶著他的台瑞混血兒子安東到場挑戰阿Ken，馬丁、安東父子檔和主持人阿Ken現場PK「英語單字描述猜題」遊戲，在強大的時間壓力下，阿Ken最終小勝，笑稱總算保住主持人之位。

談起英文能力的重要性，留學加拿大歸國的阿Ken自曝，剛出國時因為英文嘸通，交朋友真的不太順利，好險他最後找到「請客」這一招，放學後就用簡單的英文問同學「想吃些什麼嗎？想喝些什麼嗎？」久而久之，與大家相處久了，英文能力自然就提升了，還透露當時留學生最愛去吃的就是越南河粉和速食店，因為點餐很容易，只要講幾號餐就可以。

阿Ken也表示，若有機會希望能邀請好朋友周湯豪上節目，並透露有一回周湯豪坐他的車，兩人在車上一起聽周湯豪從未發表過的音樂，「我們在車上聽了一小時，聽到HIGH了還晃動身體，搞得像車震一樣」，但阿Ken也忍不住虧起好友，「他的英文很好，但他最近出的那個單曲，很多英文歌詞，我都聽不懂他在唱什麼，而且他的歌、那些歌詞適合小朋友聽嗎？」

《愛的ABC-Jr英語練習生》7月28日起每週日晚間7點於中天綜合台36頻道播出。

(中時 )