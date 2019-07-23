華姓計程車司機將「服爾眠」藥物混入飲料當中，去年8月、12月間迷昏2名女性後性侵得逞，被捕後辯稱是「合意性交」，但其中1名女子罹患創傷症候群，另外1人的尿液驗出有強姦藥丸FM2成份，士林地檢署偵結，認華男下藥迷姦2女，分別依乘機性交、加重強制性交提起公訴。

30多歲華姓計程車司機，目前羈押在看守所，去年8月初，與熟識的女子相約在新北市淡水一間太子廟用餐，席間華將含有氟硝西泮（FM2）成分的服爾眠錠混入酒類，待女子飲用後不省人事，華男開車將女子帶回新北市三芝的住處性侵。

去年11月底，華用同樣的方法，將服爾眠混入二房東飲用水當中，趁她意識不清之際，帶回自己的房間內，1晚連續性侵3次得逞。2名被害人都在清醒後，發覺自己遭下藥，情緒激動向警方報案，但華男否認犯案，並稱有發生性行為，病沒有違反2人意願。

檢察官調查，案發隔天20多歲的二房東不斷哭泣，須友人攙扶才能到醫院驗傷，沒有服用安眠藥的習慣，卻在尿液驗出有FM2代謝物，認定遭到下藥，循線找到華姓計程車司機到案，並依法提起公訴，若法院判決有罪，可處7年以上有期徒刑。

(中時 )