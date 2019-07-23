第13屆亞太蘭花會議暨展覽24日起在馬來西亞古晉市登場，並將選出2025年第15屆亞太蘭展主辦城市，台南市政府由副市長許育典率團前往參與，並希望能以台灣國際蘭展的成功經驗為本，順利爭取到亞太蘭展在台南舉辦，26日將揭曉評選結果。

台南市農業局指出，亞太蘭花會議暨展覽每3年舉辦1次，以會議與展覽並行的模式，吸引各國蘭花業者、學者專家及遊客前往觀展，以今年為例，參展國家近20國，是亞太地區相當著名的國際性活動。

而台南市舉辦台南國際蘭展已經有15年的歷史，擁有豐富的辦展經驗，今年「2019台灣國際蘭展」多項指標都獲得顯著成績，藉由蘭展媒合的商業洽談，在接下來的3到5年間，成交的國際訂單可望創下逾百億新台幣的產值，有別於其他城市，台南市可謂蘭花產業的聚落，並與蘭花周邊產業緊密結合，在全球蘭花產業占有重要的一席之地。

台南市長黃偉哲關注產業發展，這次亞太蘭展特別指派副市長許育典帶隊，與社團法人台灣蘭花產銷發展協會理事長陳澄鐘、秘書長曾俊弼等人前往，並聘請台大園藝系教授張耀乾代表報告，盡力爭取2025年亞太蘭展的主辦權。

(中時 )