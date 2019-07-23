范冰冰今出席奶粉活動。（圖／翻攝自網易娛樂頻道微博）

女星范冰冰今年6月和交往4年的李晨分手，不久網上傳出范冰冰疑似懷孕，孩子的爸不是李晨而是一名富商，但范冰冰已透過工作室嚴正否認，今(23日)范冰冰穿著白色蓬裙出席活動，現場設計了捐贈奶粉環節，范冰冰脫口表示：「雖然我沒有當媽媽，但是阿里的孩子們用得到」，首度公開親口否認當媽。

范冰冰去年陷逃稅事件，不只中斷了演藝事業，連帶影響了她的感情路，上月底和已接受求婚的李晨和平分手，最近范冰冰積極復出，在好萊塢的新片《355》正式開拍，今還為某奶粉的新品發表會站台，活動上她分享自己不斷堅持執行「愛裡的心」公益活動心得，坦言一路走來遇到很多困難。

范冰冰說，自己堅持「愛裡的心」長達十年，已幫助快400個小朋友，「經常拍戲到12點多，突然接到電話說有孩子進了加護病房，我就連夜去觀察諮詢狀況，我媽媽其實有阻止我，說做公益可以換個方式，妳當演員揹著社會輿論這麼大的壓力，為什麼非要選人命關天的項目」，但她還是堅持下去，說：「愛真的很需要勇氣」。

(中時電子報)