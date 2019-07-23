時值農曆二十四節氣中的「大暑」，位於八卦山上的芬園鄉文德國小在芬園鄉農會四健會成員指導下，到山腳下體驗當一日農夫，雙腳踏入水稻田，在大太陽底下、彎下腰揮汗插秧，感受農夫的辛苦和米食的珍貴。
最近正是芬園鄉二期稻作的插秧播種時期，在芬園鄉青農莊登傑引導與解說下，由農會推廣部主任林貴秋陪同帶領，8名將升上五年級的文德學童們，頭戴彩繪斗笠、穿著短褲，人手一批秧苗、下田學插秧，當眾人在大人引導下踩進水田中，紛紛發出驚呼，過程中深刻感受到烈日下揮灑汗水的辛勞，體會「鋤禾日當午，汗滴禾下土；誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」真諦。
林貴秋表示，芬園鄉擁有良好的水質，灌溉種植出來的稻米，品質非常良好，也製作成米粉等加工製品，成為芬園知名特產，在總幹事黃翊愷規畫下，今年在鄉內推動「珍愛＆芬饗」食農教育計畫，透過食農教育讓山上文德國小的小朋友來體驗稻米種植，很有意義。
首次下田體驗插秧種稻的顏歆霓說，腳陷進爛泥巴裡，超難拔出來，難以想像早年沒有插秧機幫忙時，農夫一株一株慢慢播種是要到什麼時候完成，真是辛苦；而不小心重心不穩、一屁股跌坐在水田裡的謝丞鈞則說，親身體驗過才真正了解種田多辛苦，以後一定會好好珍惜每餐吃的米飯，努力吃光光。
校長李政穎表示，每年都會帶學生到山下的農田，讓他們體驗一日農夫，山上孩子家中多種植果樹，較少有機會接觸水稻，藉此讓小朋友們知道每天所吃到的每種食材，都是得來不易，進而學會感恩；相信這一日體驗對孩子們還說都是印象深刻、留下難忘的回憶。
(中時 )
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