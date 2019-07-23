位在八卦山上的迷你小校芬園鄉文德國小，8名四升五的學童頭戴斗笠，在芬園農會推廣部主任與四健會成員帶領下，下田體驗一日農夫，揮汗插秧。（謝瓊雲攝）

今天是大暑日，也正值芬園鄉二期稻作插秧播種時期，文德學童們雙腳踩在泥濘的水田中，在烈日下揮汗體驗農夫插秧的辛苦。（謝瓊雲攝）

芬園鄉青農聯誼會清農莊登傑(右)，前來指導孩子們種稻的技巧，也趁機會進行食農教育，提醒孩子珍惜吃進口中的每一粒米飯。（謝瓊雲攝）

文德國小8名四年級將升五年級的孩子在大暑日到八卦山下體驗一日農夫的甘苦。(謝瓊雲攝)

時值農曆二十四節氣中的「大暑」，位於八卦山上的芬園鄉文德國小在芬園鄉農會四健會成員指導下，到山腳下體驗當一日農夫，雙腳踏入水稻田，在大太陽底下、彎下腰揮汗插秧，感受農夫的辛苦和米食的珍貴。

最近正是芬園鄉二期稻作的插秧播種時期，在芬園鄉青農莊登傑引導與解說下，由農會推廣部主任林貴秋陪同帶領，8名將升上五年級的文德學童們，頭戴彩繪斗笠、穿著短褲，人手一批秧苗、下田學插秧，當眾人在大人引導下踩進水田中，紛紛發出驚呼，過程中深刻感受到烈日下揮灑汗水的辛勞，體會「鋤禾日當午，汗滴禾下土；誰知盤中餐，粒粒皆辛苦」真諦。

林貴秋表示，芬園鄉擁有良好的水質，灌溉種植出來的稻米，品質非常良好，也製作成米粉等加工製品，成為芬園知名特產，在總幹事黃翊愷規畫下，今年在鄉內推動「珍愛＆芬饗」食農教育計畫，透過食農教育讓山上文德國小的小朋友來體驗稻米種植，很有意義。

首次下田體驗插秧種稻的顏歆霓說，腳陷進爛泥巴裡，超難拔出來，難以想像早年沒有插秧機幫忙時，農夫一株一株慢慢播種是要到什麼時候完成，真是辛苦；而不小心重心不穩、一屁股跌坐在水田裡的謝丞鈞則說，親身體驗過才真正了解種田多辛苦，以後一定會好好珍惜每餐吃的米飯，努力吃光光。

校長李政穎表示，每年都會帶學生到山下的農田，讓他們體驗一日農夫，山上孩子家中多種植果樹，較少有機會接觸水稻，藉此讓小朋友們知道每天所吃到的每種食材，都是得來不易，進而學會感恩；相信這一日體驗對孩子們還說都是印象深刻、留下難忘的回憶。

(中時 )