外傳國民黨台南市第五選區立委擬徵召市議員蔡淑惠出征，中常會將於24日通過追認後公開。也有意角逐黨內提名的市議員林美燕及盧崑福對此感到錯愕，23日痛批市黨部密室協商，主委謝龍介是罪人，丟一把刀讓黨內同志自相殘殺，嚴重破壞黨內團結。

謝龍介則回應說，台南市是艱困選區，林美燕、盧崑福2人也都是優秀同志，市黨部詢問過他們的參選意願，但林在區黨部委員會公開宣稱因丈夫身體有恙不克參選，盧則在母親節活動表示不參選，很多人都有聽到，不能因為蔡淑惠有意願參選就批評市黨部做法不當。

謝龍介還強調，目前台南市仍有2個立委選區找不到合適人選，如果林、盧有意願參選，也鼓勵他們可以考慮一下。

2議員指出，明年立委選舉，他們的支持者早在去年即紛紛勸進不要缺席，盼能更上一層樓擁有更多資源為鄉親服務，他們也在等待市黨部提出一套協商及公平公開的初選辦法。不料，23日卻傳出市黨部以密室協商方式，指定徵召人選，將提報24日中常會追認，對此他們實在難以接受，更無法向支持者交代。

2人認為，任何一場選舉，不管是哪一黨派，對於黨內人選的提名，都有一套評選的提名機制，才能讓參與人選心服口服，也利於黨內和諧及團結，才能炮口一致對外，爭取最後的勝利。但市黨部主委謝龍介卻以專制的手法，採密室協商的徵召方式提出特定人選，讓有意參與黨內初選的人被蒙在鼓裡，不僅失去角逐的機會，內定人選出爐的消息，還是透過他人私下告知，試問往後這要如何讓大家團結呢？未來若國民黨敗選，謝龍介敢負起全責嗎？

2人還強調，他們23日獲悉此訊息後，立即向中央黨部反映，但中央黨部答覆徵召人選是地方黨部負責，因此該徵召案明顯問題出在謝龍介身上，這種做法無疑是破壞黨內和諧，丟一把刀子給同志互相殘殺。

(中時 )