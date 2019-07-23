新竹縣61歲的曾姓男子中風長達14年，17日因昏迷，送往東元綜合醫院救治，經檢查後發現因大面積腦腫壓迫腦幹，而呈現腦死，家屬雖不捨，卻將悲痛化為大愛，捐出曾男的肝臟、血管與眼角膜，讓受捐者代替曾男「繼續看大千世界」。東元醫院副院長林鎮宇表示，院方為表對曾男及家屬的敬意，也列隊送別，期望有更多人加入器捐行列。

院方表示，此次器捐由曾男的家屬決定，曾男的弟弟告訴院方，他有器官捐贈概念，也跟妻子談過，若過世後還能遺愛人間，此次曾弟也跟社工說，希望能捐出哥哥身上可用器官。曾男的弟弟說，他下次去看哥哥時，會告訴他，「雖然你已經看不到了，但還是有人可以代表你，繼續看看這個大千世界」。

此次器捐為東元醫院首例，該院醫護團隊與林口長庚醫院器捐團隊、社工師合作，完成器捐程序。東元醫院神經外科醫師鄒易學表示，依據腦死判定準則，必須排除可逆性昏迷，並至少觀察12小時，且病患持續深度昏迷、無法自行呼吸且無自發性運動或抽搐，才可進行第1次腦死判定。若在連續兩次、相隔至少4小時腦死判定後，發現患者腦幹反射完全消失，且不能自主呼吸，即判定腦死。

東元醫院醫師林青陽表示，手術在19日早上7點開始，中午12點48分完成，曾先生捐出肝臟、血管、眼角膜，由於肝臟配對到合適的受捐者，也在摘除手術後8小時內，完成移植手術。

社工師謝書豪指出，在與家屬確認器捐意願後，便安排抽血進行全國配對，以及器官可用性評估，啟動器捐流程後，就需分秒必爭，完成器捐者及家屬心願。

林鎮宇表示，依據器官捐贈移植登錄中心統計，截至今年7月22日止，有超過9862人等待器官移植，全台人口數有2355萬人，登記同意器官捐贈者卻僅43萬人，推動登記同意器官捐贈不容易，院方為表達對曾先生及家屬的敬意，也特別列隊送別，也期望有更多人加入器捐行列，能延續大愛，讓更多等待器官移植者獲得新生。

(中時 )